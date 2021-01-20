Авария, которая произошла 20 января на улице Бородинская во Владивостоке, стала причиной транспортного коллапса в этом районе. По предварительным данным, на дороге столкнулись грузовик и микроавтобус, при чем у последнего сильно пострадала передняя часть. Судя по видео от очевидцев, удар пришелся на водительскую сторону.ДТП случилось недалеко от мусоросжигательного завода. Подробности о пострадавших сейчас уточняются. Разбитые авто заняли обе стороны дороги, поэтому на аварийном участке затруднено движение во всех направлениях.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14