Десятки работников АО «Восточный Порт» с семьями и друзьями коллективно приняли участие в обряде крещенского купания. Традиционно в этот день стивидорная компания и Фонд «Восточный Порт» создали комфортные и безопасные условия для омовения: освященную прорубь-иордань, оборудованную сходнями, просторный шатер с тепловой пушкой и горячим чаем, фотозону для фотографирования на память.Для многих портовиков очищение водой на праздник Крещения Господня — давняя добрая традиция, существующая более полутора десятков лет. Каждый год к ним присоединяется все больше и больше коллег по цеху — при поддержке товарищей в первый раз намного легче решиться зайти в прорубь с ледяной водой.«Сегодняшнее крещенское купание — для меня первое в жизни. Взял пример с ребят из бригады — нисколько не жалею. Несмотря на сильный мороз сегодня, самые светлые чувства и отличное настроение», — рассказал после омовения докер- механизатор АО «Восточный Порт» Алексей Казарин.«Для меня омовение в проруби на Крещение уже двенадцатое. Каждый год, несмотря на погоду и ледяную воду, после купания чувствую себя будто вновь рожденным. Сегодняшний день из всех предыдущих мне запомнится как самый морозный, и потому, по-настоящему крещенский. Большое спасибо за поддержку родному „Восточному Порту“, который каждый год на высоком уровне организует для нас такие мероприятия», — поддержал коллегу водитель Автохозяйства Александр Плеханов.Социальная ответственность — важнейшая составляющая работы АО «Восточный Порт». Предприятие традиционно оказывает поддержку своим сотрудникам и их семьям, организуя корпоративные, праздничные и спортивные мероприятия, выезды творческих коллективов и спортивных команд. Сейчас эта работа проводится в рамках реализации программы социального развития «Команда Восточного» Фонда «Восточный Порт».Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14