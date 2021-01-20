18 января генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин проинспектировал спортивные объекты Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022, которые пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.Си Цзиньпин посетил Столичный спорткомплекс, расположенный в районе Хайдянь, Национальный горнолыжный центр и Национальный центр катания на снегоходах, расположенные в районе Яньцин.Генсекретарю ЦК КПК представили актуальную информацию о ходе строительства спортивных объектов и о подготовке спортсменов к соревнованиям. Председатель КНР лично пообщался со строителями олимпийских объектов, а также встретился со спортсменами, тренерами, техническими и прочими сотрудниками, которые будут участвовать в соревнованиях.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14