Неприятный история приключилась с владельцем Subaru Forester во Владивостоке, который припарковал машину под окнами жилого дома. На машину с высоты что-то упало, разбив лобовое стекло. При этом некоторые жители многоэтажки предположили, что с крыши слетел молоток, во время расчистки ее от сосулек.ЧП произошло возле в районе домов №46 и №46 на проспекте 100-летия Владивостока. Хозяин разбитой машины теперь ищет свидетелей случившегося в социальных сетях. Многие приморцы высказали по поводу случившегося.– Что за бред вы пишите?!?! Под домом не ставить, плачется и т.д. Обслуживающая организация чистила крышу от сосулек, стучали молотком. В итоге какой-то из криворуких работников его уронил. После чего молоток подобрали и быстро свернули все работы. А если бы на человека уронили?!?!?!, – высказал свое предположение один из местных жителей.В сети разгорелся спор, многие посчитали, что автовладелец поплатился за неправильную парковку.«Вспоминай кому спать мешал своим аппаратом и учи жилищный кодекс», «Ну, судя по снимкам, машина стояла со всеми нарушениями. Между домом и машиной не пройти. А на каком расстоянии можно ставить машину, вы знаете? Не менее 10 метров от стены. Смотрите, как бы лом сверху не упал еще, а то пронзит машину до асфальта. Веселее будет. А искать, скорее всего, и не будут. Не нарушаете правила парковки», «Так, там могла и не машина стоять, а какая-нибудь мамашка с лялькой. Вы бы сказали \\"не фиг под окнами ходить\\"?», «Не удивлюсь, если он не случайно упал», «У меня как-то литровая банка с майонезом упала, тоже лобовое разбилось. И авто стояло на парковочном месте и было прилично расстояние от окон. И концов не нашла», «Капец место неудачное для парковки. Никогда не паркуюсь под окнами и балконами, оттуда что угодно может прилететь», «С таким ревуном скоро еще и диван скинут», – активно комментируют жители края.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14