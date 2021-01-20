Смертельно опасные забавы детворы, скатывающейся с горки прямо на дорогу, сняла жительница Владивостока. Водитель оказалась крайне возмущена не только поведение беззаботной ребятни, но и взрослых, спокойно наблюдающих за происходящим. Оно и понятно, девушка едва успела затормозить перед ребенком, вылетевшим под машину.– На улице Тухачевского, неадекватные дети катаются с горки прямо под колеса автомобилей! Ехала в одну сторону – девочка вылетела мне под машину, еле остановиться успела по скользкой дороге. Потом ехала в обратную сторону, остановилась, чтобы снять видео, и опять та же история – прям под машину. При чем, что взрослые стояли там рядом с ними ...О чем вы думаете, взрослые, люди???, – поделилась в сети горожанка.Реакция общественности не заставила себя долго ждать.«Мамаш таких в инстаграм с почетным званием \\"яжмать\\". Вышла бы из-за руля сама и в табло прописала бы сразу», «Почему взрослые стоят и на весь этот ужас смотрят. А она сидит в машине, а не вышла и схватила за руку и не дала ей поджопника. Раз эти сверху стоящие не понимают, что в любое мгновение их ребенок может так нелепо закончит в свою жизнь», «Потом водитель виноват», «Те, кто пишут, \\"А, что такого, там машин нет\\". Вы, о чем? Это дорога! Причем дорога не внутри двора, а очень оживленная дорога, на которой куча машин! И дорога скользкая, на которой водитель не успеет остановиться, а тюбингом управлять невозможно. Как вообще можно додуматься там кататься?!!», – отмечают возмущенные жители края.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14