Администрация Владивостока собирается в ближайшее время объявить открытые аукционы на поиск подрядных организаций, которые займутся в городе восстановительным ремонтом поврежденных участков дорог. Уже завершается подготовка необходимых документов.Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчиков будут искать для каждого из пяти районов столицы Приморья, то есть всего будет заключено пять контрактов с пятью компаниями.Сообщается, что ремонтировать дороги будут с использованием и горячего, и холодного асфальта. Дорогостоящую технологию ремонта холодным асфальтом применят только на самых проблемных участках.«Начать основные работы по восстановительному ремонту дорог планируется ориентировочно с середины апреля, когда возобновляют свою работу асфальтовые заводы», — сообщили представители управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.По предварительным данным, в список ремонтируемых участков попадут десятки адресов в каждом районе города. Запланирован также ремонт поврежденного асфальта на тротуарах.Помимо этого предстоит комплексный ремонт основных дорог и межквартальных проездов на пяти улицах:— Ладыгина — от Нейбута до Адмирала Кузнецова;— Окатовая — от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой;— Харьковская — от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой;— Бородинская — от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока;— Авроровская — от Лесного переулка до Советской.Об остальных участках дорог, где запланирован ремонт, мэрия проинформирует дополнительно.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14