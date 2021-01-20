Дорога каток. Третий подряд грузовик уходит под откос и врезается в дом во Владивостоке

Гололед в Первомайском районе Владивостока Фото: принтскрин видео.

Улица Катерная в Первомайском районе Владивостока превратилась в ледяную ловушку. По словам очевидцев, дорога сильно обледенела. Особенно сложно здесь приходится водителям крупногабаритных машин. Многотонный транспорт несет на льду. Свидетели уверяют, что за сутки под откос ушли уже три машины.

Жертва гололеда. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

– Катерная, 9. Машины несет сверху. Вчера в 22.00 прилетел грузовик в угол дома. Сегодня второй. А позже присоединилась фура, – делятся в сети очевидцы.

Очередной жертвой гололеда стал контейнеровоз. Hino буквально впечатался в стену дома.

Автомобилистам стоит быть максимально внимательными на опасном участке дороги или продумать пути объезда.

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