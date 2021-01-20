Квартиры сиротам и чиновники: в Приморье возбуждено уголовное дело о халатности

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По материалам проверки проведенной прокуратурой Первореченского района Владивостока возбуждено уголовное дело о халатности при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным пресс-служба Прокуратуры Приморского края, в 2020 году для обеспечения жильем детей-сирот было выделено более 740 миллионов рублей бюджетных инвестиций. Предполагалось, что на эти деньги будет приобретено почти 400 жилых помещений. Обязанность купить квартиры лежала на КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края».

Прокурорская проверка установила, что учреждение заключило только 176 государственных контрактов на сумму менее 297 миллионов рублей, не освоив оставшуюся часть бюджетных средств. В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей оказались существенно нарушены права детей-сирот, не обеспеченных жильем.

После того как материалы проверки были рассмотрены следственным органом, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры края.

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