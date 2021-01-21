Комфорт, прочность и надежность: надувные кровати Intex и BestWay со скидкой 25% в «Галамарте»

Надувные кровати могут пригодиться в разных жизненных ситуациях

Чем хороши надувные кровати? Пожалуй, своей универсальностью. В походе, при переезде, на даче, когда нужно уложить спать гостей... А потом просто сдуть ее и убрать до следующего раза, чтобы места не занимала. Действительно, практичная вещь. Плюс — еще и весьма выгодная, если взять со скидкой −25% в «Галамарте».

Современные технологии позволяют создавать такие надувные кровати, на которых действительно удобно спать! Выбирайте в любом размере и любой высоты — в зависимости от потребностей; в любом случае вы разочарованы не будете.

Кровати BestWay имеют флокированное водоотталкивающее покрытие, что делает их долговечными и очень удобными в использовании. Благодаря прочной спиралеобразной внутренней конструкции вес равномерно распределяется по матрасу, и отдыхать на нем особенно комфортно. Такие кровати удобно надувать и сдувать при помощи ножного насоса; всего несколько минут — и они совсем не занимают места, их можно убрать на полку или забросить в машину для перевозки.

Надувные кровати занимают мало места - их можно убрать на полку или забросить в машину

Надувные кровати Intex также очень удобные. Например, обратите внимание на модель с подголовником: ее особенность — в двойной поддерживающей системе, которая создает максимально комфортные условия. В обеих камерах кровати использована конструкция Dura-Beam with Fiber-Tech, которая представляет собой продольные перегородки из множества вертикальных волокон, расположенных очень близко друг к другу. Это делает кровать более надежной и долговечной. Поверхность ровная, упругая и устойчивая к проминаниям. Также в комплект к кроватям обоих брендов идет ремонтная заплата.

Пока действует скидка, такие кровати вполне можно купить и про запас. Они всегда пригодятся на даче, если приехали гости, а на всех не хватает спальных мест; на туристическом и пляжном отдыхе, а также на летних пикниках; при переезде или во время ремонта, когда стационарная мебель сложена. Словом, это действительно универсальные модели, а универсальность дорогого стоит. И в следующий раз, когда нагрянут гости, вы будете во всеоружии.

Акция «Скидка 25% на надувные кровати INTEX и BestWay» действует с 21 по 24 января в интернет-магазине и розничных магазинах «Галамарт». Подробности на официальном сайте. И обратите внимание на другие акции.