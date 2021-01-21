Антициклон определит погоду Приморья в последние выходные января

В воскресенье, 24 января, начнется потепление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В грядущий уик-энд, 23 — 24 января, Приморье окажется под воздействием антициклона. По прогнозам синоптиков, осадки в крае маловероятны, а ветер будет слабым. По ночам воздух будет интенсивно остывать, но днем хорошо прогреваться, сообщает пресс-служба Примгидромета.

Ночь на субботу, 23 января, будет морозной: −18...-25 °С. В горных районах температура опуститься до −33 °С. На побережье традиционно будет теплее −12...-17 °С. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до −7...-14 °С, на юге и побережье местами −1...-6 °С.

В воскресенье, 24 января, ядро антициклона уже ослабеет, начнется потепление. Температурный фон и ночью, и днем повысится на 3 — 7 градусов.

Во Владивостоке в выходные дни погода будет малооблачная со слабым ветром. В субботу ночью и утром мороз −15...-18 °С, после обеда воздух прогреется до −6...-9 °С. В воскресенье и минимальные, и максимальные температуры повысятся на 3 — 5 градусов: −10...-12 °С ночью и −5...-7 °С днем.

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