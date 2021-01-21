Машину разорвало в клочья. В пригороде Владивостока произошла смертельная авария

Смертельное ДТП в пригороде Владивостока. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Страшная картина открылась тем, кто с утра ехал из Артема во Владивосток. В районе старого весового контроля, недалеко от Подгороденки, малолитражка не поделила дорогу с большегрузом. По предварительным данным, фура начала прижиматься к обочине, чтобы припарковаться, а водитель Hоnda Fit не справился с управлением и влетел в длинномер.

Последствия встречи с крупногабаритной машиной для малолитражки оказались фатальными. Авто буквально разорвало в клочья. 20-летний водитель погиб на месте.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сообщили, что стаж вождения виновника аварии составил 2 года. За нарушение ПДД за последний год парень не привлекался. Пробка в направлении Владивостока сейчас начинается с Артема.

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