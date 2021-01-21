Семейный наркоподряд: мать и сын сколотили группу драгдилеров в Приморье

Продажа наркотиков в Арсеньеве осуществлялась с помощью так называемых закладок. Фото: пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский»

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» задержали в Приморье группу наркодилеров. Ее члены, используя Интернет, через тайниковые закладки продавали синтетические наркотики, в частности N-метилэфедрон.

Полиция установила, что 38-летняя жительница Арсеньева в одном из популярных мессенджеров организовала Интернет-магазин, в котором сбывала наркотики. Женщина вовлекла в «бизнес» и собственного сына. 20-летний парень активно помогал продавать наркоту, а также подыскивал людей для работы закладчиками.

Оперативники наркоконтроля на протяжении нескольких месяцев следили за группой. Задержание произошло при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром».

Полиция следила за деятельностью наркоторговцев долгое время. Фото: пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский»

При обысках дома у задержанных найдены наркотики синтетического ряда и каннабисной группы общей массой 123 грамма, упаковочные материалы, средства связи, банковские карты.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере», пунктом «б» части 2 статьи 228.1 «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей».

Задержанным избрана мера пресечения — заключение под стражу. Драгдилеры могут получить до 20 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский».

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