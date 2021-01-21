Фестиваль «Народная рыбалка» вновь пройдет во Владивостоке

Подледная рыбалка - хобби многих приморцев. Фото: архив КП

Ежегодный краевой фестиваль «Народная рыбалка» пройдет во Владивостоке в субботу, 23 января. В этом году в фестивале примут участие команды любителей подледного лова рыбы от муниципалитетов Приморского края.

Главным местом проведения мероприятия станет площадка на набережной Спортивной гавани рядом со стадионом «Динамо» и фонтаном. Соревноваться рыбаки будут на льду Амурского залива. Открытие фестиваля в 11:30.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, организаторы подготовили много ценных призов для самых удачливых в различных номинациях. Главный приз получит победитель в личном зачете за наибольшее количество пойманной рыбы. Ему вручат надувную лодку APACHE 3700 и новый лодочный мотор Suzuki DT9.9AS. Надувные лодки также достанутся за второе и третье места призерам этой номинации. Определят победителей и в командном зачете, среди команд из двух человек.

Обладателями ценных подарков станут призеры и среди детей до 14 лет, а также победители в номинациях «Рыболовная семья», «Рыбачка Приморья», «Самая крупная рыба», «Самый взрослый и самый юный участники», «Быстрый бур».

Участники «Народной рыбалки» должны соблюдать определенные правила: разрешено пользоваться любыми ледобурами по количеству и конструкции и иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу можно только одной удочкой и в одной лунке. Зачетное время состязаний — три часа. Расстояние между участниками должно быть не менее 5 метров. Во время лова подходить друг к другу без разрешения судьи запрещено.

За ходом соревнований будут наблюдать судьи, которые будут находиться в установленных секторах лова.

Участие в фестивале бесплатное. Регистрация участников всех возрастов без ограничения среди мужчин и женщин будет проходить 23 января, в день фестиваля, с 8:30 до 10:30.

Одновременно с «Народной рыбалкой» на набережной пройдет и мероприятие гастрономического «Фестиваля корюшки», на котором все желающие смогут бесплатно поесть жареной на мангале рыбы и ароматной ухи.

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