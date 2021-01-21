Занесло. Лобовое ДТП с бензовозом случилось на приморской трассе

Минивэн врезался в бензовоз в Приморье Фото: принтскрин видео.

Авария с участием бензовоза произошла в четверг на трассе в Приморье. ДТП случилось в пригороде Лесозаводска. По предварительным данным, Toyota Wish занесло на скользкой трассе и минивэн вылетел навстречу крупногабаритной машине.

Подробности аварии еще предстоит выяснить специалистам. На данный момент понятно, что пострадал водитель Toyota. Судя по всему, мужчина ударился головой и порезал лицо. Машина получила значительные кузовные повреждения, разбита вся передняя часть. Для освобождения дороги понадобится помощь эвакуатора.

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