Резвый Subaru устроил массовое ДТП во Владивостоке, собирается пробка

Массовое ДТП в Ленинском районе Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Авария с участием трех авто произошла 21 января на проспекте Красоты во Владивостоке. По словам свидетелей, столкновение спровоцировал водитель Subaru Forester, который грубо нарушил правила дорожного движения, за что и поплатился.

- Видел момент, "Форик" в корне не прав, совершал запрещенный левый поворот, - поделился в социальных сетях один из очевидцев.

Subaru получил серьезные повреждения Фото: Сергей БАЛАНОВ

Судя по всему, водитель Subaru решил повернуть с улицы Капитана Шефнера через сплошную линию разметки в сторону фуникулера. Подробности ДТП еще предстоит выяснить полицейским, которые работают на месте столкновения.

Вторым участником происшествия стал водитель Toyota Highlander. Последним в веренице подбитых авто оказался микрогрузовик Isuzu. Авто занимают внушительную часть дороги, поэтому во всех направлениях собирается пробка.

Разбитые авто стоят посреди дороги Фото: Сергей БАЛАНОВ

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