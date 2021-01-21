Более 4,5 миллиона рублей украли у недееспособных граждан сотрудники интерната в Приморье

Суд приговорил бывшего соцработника к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу против теперь уже бывшего специалиста по социальной работе КГБУСО «Покровский психоневрологический интернат». Мужчину признали виновным в том, что он обкрадывал живущих в учреждении больных.

Суд установил, что работник интерната вместе с коллегой с января по июль 2020 года оформили доверенность на открытие счетов и осуществление по ним банковских операций на имя 17 недееспособных клиентов. К дебетовым счетам мужчины оформили банковские карты. С банковских вкладов граждан денежные средства переводились на дебетовые карты, а затем обналичивались. Таким образом, сотрудники учреждения похитили более 4,5 миллиона рублей.

Пока шло предварительное расследование подследственный добровольно возместил ущерб на общую сумму около 2 миллионов рублей.

Суд приговорил экс-соцработника к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, приговор суда в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

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