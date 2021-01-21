2 миллиона рублей получат родители забитого насмерть в полиции жителя Владивостока

34-летний Александр Паутов умер от побоев, нанесенных в отделе полиции в сентябре 2016 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первореченский районный суд Владивостока присудил 2 миллиона рублей компенсации морального вреда родителям Александра Паутова, забитого насмерть в полиции. Также суд обязал возместить расходы, связанные с погребением сына. Об этом сообщила общественная организация Фонд "Общественный вердикт".

34-летний Александр Паутов был незаконно задержан в сентябре 2016 года. В тот день капитан полиции Евгений Шебуняев и его общественный помощник (не сотрудник полиции) Юрий Муллин выпивали, а когда у них около пяти часов вечера закончился алкоголь, Муллин направился в магазин. По пути он встретил Паутова, шедшего домой.

Общественнику показалось, что у человека, попавшегося навстречу, при себе могут быть наркотики. Муллин привел Паутова в отдел полиции №2 (тогда он располагался по адресу: Киевская, 8), где капитан и общественник, не обнаружив наркотиков у задержанного, избивали его несколько часов.

Полумертвого человека в конце концов вытащили на улицу и бросили в нескольких десятках метров от здания полиции в кустах.

Как установила потом судебно-медицинская экспертиза, смерть наступила от кровоизлияния в область живота при разрыве селезенки. На теле зафиксированы многочисленные ссадины, кровоподтеки, переломы ребер, челюсти, повреждения носа, запястий, коленных суставов.

В феврале 2019 года суд признал виновными в преступлении капитана полиции Евгения Шебуняева и Юрия Муллина. Они получили 13 и 8 лет колонии строгого режима соответственно. Шебуняева также лишили звания и права занимать должности в органах внутренних дел в течение 3-х лет.

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