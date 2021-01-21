Экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко рассказал, чем приморцы шокировали японцев

Публикация о крещенских купаниях во Владивостоке в японской газете "Chunichi Shimbun". Фото: instagram.com/verkeenko

Экс-мэр столицы Приморья Виталий Веркеенко, находящийся сейчас в Японии, поведал в своем Инстаграм-паблике о забавной публикации в популярной японской газете, входящей в тройку крупнейших газет страны "Chunichi Shimbun". Японских журналистов поразили крещенские купания во Владивостоке.

«Седовласый сосед, принесший газету, в шоке. Вот только-только развеяли стереотипы о „медведях, которые греются в подъездах“, так теперь японцы уверены, что жители Владивостока, и мал и стар, купаются в море в −20С. Поголовно. Чего еще, спрашивает, от вас ожидать? Вот и увидим 23 января, чем еще можем удивить Мир», — пишет Виталий Веркеенко, недвусмысленно намекая на акции протеста, к которым призывают сторонники Алексея Навального.

«КП-Владивосток» не берется трактовать слова предпринимателя, но хотела бы напомнить, что практически ровно три года назад, 28 января 2018 года, на главной площади Владивостока несколько десятков тракторов показательно нарезали круги, мешая проведению митинга «забастовка избирателей», организованного все теми же сторонниками Навального. Кресло мэра в тот момент занимал Виталий Веркеенко.

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