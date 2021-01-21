В Находке сгорело популярное придорожное кафе «шашлычка» возле АТП

Пожар в Находке в кафе "Шашлычная" на улице Постышева. Скриншот видео: instagram.com/dpskontrol125rus

В Находке произошел крупный пожар в одном из известных в городе кафе. Загорелась «шашлычка» возле АТП. Кадры происходящего появились сразу в нескольких инстаграм-пабликах. На видео присутствуют и пожарные, и полицейские, и просто желающие праздно поглазеть на пожар.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, о том, что на улице Постышева горит придорожное кафе, огнеборцы узнали в 12:39. И уже спустя 10 минут к месту происшествия прибыли первые пожарные расчеты.

Разведка показала, что помимо кафе полыхает и расположенная рядом сторожка. В 13:12 пожар был локализован, а еще через 8 минут ликвидировали открытое горение.

Произведена проливка конструкций. Общая площадь горения составила 80 квадратных метров

Сообщается, что в тушении были задействованы 16 человек личного состава и 3 единицы техники. Пострадавших в результате пожара нет.

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