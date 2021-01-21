Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Житель Владивостока от армии «откосил», но может попасть за решетку

Липовая справка о болезни, с которой нельзя служить, потянула сразу на две статьи уголовного кодекса
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
За уклонение от военной службы против жителя Владивостока возбуждено уголовное дело

За уклонение от военной службы против жителя Владивостока возбуждено уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, которого подозревают в уклонении от призыва на военную службу.

Как считают следователи, с апреля по ноябрь 2019 года парень уклоняясь от несения военной службы при отсутствии законных оснований предоставил на призывной пункт военного комиссариата Ленинского и Фрунзенского районов Владивостока медицинские документы. В них были ложные сведения о наличии у молодого человека заболевания, освобождающим его от прохождения службы.

Обман на тот момент удался и «уклонист» был признан временно не годным, а затем и вовсе освобожден от призыва на военную службу. Но теперь, когда афера раскрылась, действия мужчины тянут на 1 часть уголовной статьи 328 УК РФ.

Кроме того, ранее в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, расследование уголовного дела продолжается, проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14