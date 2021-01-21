Житель Владивостока от армии «откосил», но может попасть за решетку

За уклонение от военной службы против жителя Владивостока возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, которого подозревают в уклонении от призыва на военную службу.

Как считают следователи, с апреля по ноябрь 2019 года парень уклоняясь от несения военной службы при отсутствии законных оснований предоставил на призывной пункт военного комиссариата Ленинского и Фрунзенского районов Владивостока медицинские документы. В них были ложные сведения о наличии у молодого человека заболевания, освобождающим его от прохождения службы.

Обман на тот момент удался и «уклонист» был признан временно не годным, а затем и вовсе освобожден от призыва на военную службу. Но теперь, когда афера раскрылась, действия мужчины тянут на 1 часть уголовной статьи 328 УК РФ.

Кроме того, ранее в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, расследование уголовного дела продолжается, проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

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