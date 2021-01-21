В "Сухой порт" в Артеме доставили 24 тысячи доз вакцины против COVID-19

В Приморье поступили 24 тысячи доз вакцины от коронавируса. Фото: предоставлено ГК "Аква-Ресурсы"

В Приморье поступила вакцина от коронавируса "ГамКовидВак" в количестве 24 тысячи доз. Из аэропорта в специальных термобоксах препарат доставили до пункта хранения — площадки ООО "Сухой порт", входящий в состав группы компаний "Аква-Ресурсы". Здесь в рефрижераторных контейнерах вакцина будет храниться до момента отправки в пункты вакцинации, сообщает ИА PrimaMedia.

Рефконтейнер сохраняет температуру ниже -18 градусов, подходящую для хранения вакцины. Он круглосуточно подключен к энергообеспечению, а каждые четыре часа сотрудники в течение всего срока хранения будут проверять температурный режим. Медицинские работники приморского центра вакцинопрофилактики на месте приняли вакцину и проверили режим работы рефконтейнера, убедившись, что необходимая температура стабильно поддерживается.

В Приморье поступили 24 тысячи доз вакцины от коронавируса. Фото: предоставлено ГК "Аква-Ресурсы"

«На сегодняшний день для Приморского края это самая главная и важная тема — поставка вакцины. Все это нужно для того, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом, и защитить население Приморья. Сегодня к нам поступила первая партия вакцины и уже завтра согласно установленному графику она будет распространена по всей территории Приморского края», - рассказала заведующая центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

Евгения Воробьева. Фото: предоставлено ГК "Аква-Ресурсы"

По словам главного врача краевой детской клинической №2 больницы Инны Зеленковой важно, что социально-ориентированный бизнес подключился к решению этой важной задачи.

«Мы очень благодарны группе компаний "Аква-Ресурсы" и ее президенту Руслану Кондратову за то, что они практически молниеносно откликнулись на решение этой проблемы. Здесь сделано все логистически правильно, быстро, оперативно. Уже практически с завтрашнего дня эта вакцина начнет поступать в разные районы Приморского края», - сказала главный врач краевой детской клинической больницы №2 Инна Зеленкова.

Инна Зеленкова. Фото: предоставлено ГК "Аква-Ресурсы"

Отметим, что в адрес группы компаний "Аква-Ресурсы" обратилось правительство Приморского края с просьбой принять на ответственное хранение вакцину против инфекции COVID-19.

«Учитывая, что площадка на предприятии Сухой порт в Артёме обладает всеми необходимыми условиями — в первую очередь нужным температурным режимом — мы оперативно организовали всю подготовительную работу. В настоящее время первая партия, а это 24 600 доз, прибыла на нашу площадку и в дальнейшем с соблюдением всех правил будет распространена по территории Приморья. Расположение Сухого порта позволяет не заезжать во Владивосток, что дополнительно сократит время доставки вакцины», — рассказал представитель компании "Аква-ресурсы" Олег Сорокин.

Олег Сорокин. Фото: предоставлено ГК "Аква-Ресурсы"

В начале февраля на территорию Сухого порта поступит еще одна партия вакцины — 63700 доз.

В Приморье поступили 24 тысячи доз вакцины от коронавируса. Фото: предоставлено ГК "Аква-Ресурсы"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как в Приморье сделать прививку от коронавируса?

Корреспондент "КП" выяснил, что нужно, чтобы оказаться в прививочном кабинете [подробнее..]

Очередь на прививку от коронавируса во Владивостоке растянулась на месяц вперед

Оказалось, что пройти иммунизацию удастся не так быстро, как хотелось бы [подробнее..]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14