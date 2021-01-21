РРПК осваивает новые рынки продукции глубокой переработки

В 2020 году на российский рынок поставлено около 1000 тонн филе. Фото: предоставлено РРПК

Русская Рыбопромышленная Компания начала поставки филе минтая на рынки Китая и Японии. Первый контракт на поставку филе минтая в Китай в объеме 700 тонн заключен в 2020 году. В текущем году подписан еще один контракт в объеме уже 1000 тонн, готовится к заключению соглашение о поставках в Китай 2,5 тысяч тонн филе. Также в январе 2021 года законтрактованы первые 600 тонн филе минтая для японского рынка. В 2022 году РРПК планирует обеспечить поставки не менее 5 000 тонн филе в Азиатский регион.

«РРПК нацелена на существенное увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, сокращение поставок минтая б/г (обезглавленного) для выпуска продукции вторичной заморозки и освоение новых рынков филе и сурими, - прокомментировал начальник управления стратегического развития, маркетинга и поддержки продаж РРПК Максим Клюшин. - Уже по итогам 2021 года планируется, что доля сырца, направляемого на выпуск филе и сурими морской заморозки, составит более 50% от общего вылова».

РРПК также наращивает присутствие на внутреннем рынке продукции глубокой переработки. В 2020 году на российский рынок поставлено около 1000 тонн филе. За 2021-2022 годы поставки планируется нарастить до уровня 5 тысяч тонн в год.

Как сообщалось ранее, в 2021 году компания начнет производство сурими. За год планируется выпустить 4-5 тысяч тонн этого продукта, в 2022 году – порядка 20 тысяч тонн.

Выпуск сурими обеспечивается на мощностях новых супертраулеров. Для РРПК планируется построить 11 таких судов, каждое из которых рассчитано на выпуск около 15 тысяч тонн продукции глубокой переработки (филе, фарш и сурими). Производство такой продукции будет расти по мере ввода судов в эксплуатацию. Первое судно передано РРПК в 2020 году и выйдет на промысел в сезоне А 2021 года. В текущем году заказчику будут переданы первые два супертраулера из серии судов, которые строятся на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

Строительство для РРПК в России серии супертраулеров, а также берегового рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай» стало возможно благодаря государственной программе инвестиционных квот. Новые мощности позволят обеспечивать глубокую переработку до 100% уловов.