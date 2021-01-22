Вертолетную площадку сделал житель Приморья на "дальневосточном гектаре"

Житель приморского села Рощино обустроил на "дальневосточном гектаре" вертолетную площадку. Фото: служба коммуникаций АРЧК

Житель Приморья Владимир Пантелеев на полученном по программе «Дальневосточный гектар» участке земли устроил вертолетную площадку, уложив бетонные плиты. Сейчас он планирует возвести дополнительные сооружения для хранения воздушной техники.

Владимир занимается вертолетным спортом уже давно и вместе с единомышленниками поддерживает жизнь аэродрома в селе Рощино, сообщает служба коммуникаций Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Владимир Пантелеев давно увлекается вертолетным спортом. Фото: служба коммуникаций АРЧК

— Когда появилась возможность приобрести землю — взял участок в селе Рощино Красноармейского района и построил пару ангаров для обслуживания техники. Но выяснилось, что этого участка недостаточно, — нужны дополнительные площади. На помощь подоспела программа «Дальневосточный гектар», по которой удалось взять еще около гектара рядом с моим собственным участком. И это бесплатно! — рассказал Владимир Пантелеев.

Договор безвозмездной аренды на земельный участок был подписан три года назад — оформление прошло быстро и без трудностей. В прошлом году Владимир подал декларацию об использовании земельного участка, а спустя 4,5 года действия договора он сможет направить заявление на оформление земли в собственность.

— Мы с друзьями поддерживаем небольшой аэродром в селе Рощино. Это стало нашей жизнью — а благодаря «гектару» удается развивать проект. В будущем есть желание проводить экскурсии для школьников, — поделился планами любитель полетов.

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