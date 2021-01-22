Парковку на важном участке дороги Владивостока запретят

Во Владивостоке ограничат парковку на Верхнепортовой. Фото: принтскринвидео

На улице Верхнепортовой во Владивостоке запретят парковку вдоль дороги. Автомобилисты больше не смогут оставлять свой транспорт в районе остановки общественного транспорта «Морской университет». Такое решение приняла мэрия города, чтобы покончить с постоянными пробками на главной дороге полуострова.

Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся вдоль дороги, проходящей параллельно дому №27 на Верхнепортовой.

– Проезд на данном участке регулярно осложняется припаркованными вдоль дороги автомобилями. Принято решение об ограничении парковки на данном участке дороге. В ближайшие дни здесь установят соответствующие дорожные знаки. Они будут действовать на стороне дороги по направлению в центр города, – отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Запрет парковки на Верхнепортовой Фото: vlc.ru

Стоит отметить, район Эгершельда часто скован многокилометровыми пробками. Порой люди больше часа не могут выехать по единственной дороге, ведущей с мыса в центр города. Запаркованная автомобилями остановка у МГУ – один из самых проблемных участков на карте. Возможно, транспортный коллапс удастся решить после запрета парковки.

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