Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Парковку на важном участке дороги Владивостока запретят

Проблему пробок на Эгершельде решают локально
Милана СОКОЛ
КомментироватьОставить комментарий
Во Владивостоке ограничат парковку на Верхнепортовой. Фото: принтскринвидео

Во Владивостоке ограничат парковку на Верхнепортовой. Фото: принтскринвидео

На улице Верхнепортовой во Владивостоке запретят парковку вдоль дороги. Автомобилисты больше не смогут оставлять свой транспорт в районе остановки общественного транспорта «Морской университет». Такое решение приняла мэрия города, чтобы покончить с постоянными пробками на главной дороге полуострова.

Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся вдоль дороги, проходящей параллельно дому №27 на Верхнепортовой.

– Проезд на данном участке регулярно осложняется припаркованными вдоль дороги автомобилями. Принято решение об ограничении парковки на данном участке дороге. В ближайшие дни здесь установят соответствующие дорожные знаки. Они будут действовать на стороне дороги по направлению в центр города, – отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Запрет парковки на Верхнепортовой

Запрет парковки на Верхнепортовой

Фото: vlc.ru

Стоит отметить, район Эгершельда часто скован многокилометровыми пробками. Порой люди больше часа не могут выехать по единственной дороге, ведущей с мыса в центр города. Запаркованная автомобилями остановка у МГУ – один из самых проблемных участков на карте. Возможно, транспортный коллапс удастся решить после запрета парковки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14