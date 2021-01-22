Владивосток готовится принять Чемпионат мира по легендарной игре Го

Игра Го весьма популярна во всем мире Фото: Милана СОКОЛ

Планы проведения во Владивостоке 41-го Чемпионата мира по игре Го обсудили на заседании Организационного комитета, который возглавляет министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Это международное соревнование проводится ежегодно с 1979 года. Но Россия принимает его впервые. Первоначально чемпионат планировали провести в 2020 году в мае, но, как и многие другие мероприятия, из-за пандемии коронавируса он был перенесен. Соревнования пройдут с 3 по 7 июня этого года.

Планируется, что на чемпионат, который проведут на острове Русский, приедут игроки из 77 стран-членов международной федерации Го. Параллельно соревнованиям организуют деловую программу, а также состоится матч политиков и бизнесменов России и Азии, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

После заседания Оргкомитета стартовал челлендж, призванный объединить игроков Го из разных стран мира и регионов России под флагом всемирного фестиваля Го «Genius Extreme». Первый ход сделал министр Алексей Чекунков, передав эстафету следующим игрокам. Заключительный ход будет сделан во Владивостоке этим летом.

СПРАВКА

Го — легендарная логическая игра, возникшая в Древнем Китае от 2 до 5 тысяч лет назад. Раньше с помощью Го решались военные и государственные задачи. Сегодня примеры практического применения стратагем Го можно найти в бизнесе и управлении.

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