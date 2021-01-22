Учеба в селе Глубинном продолжается: «Ростелеком» провел интернет в местный клуб

Сельский клуб в селе Глубинном, где сейчас проводят школьные занятия. Фото: пресс-служба Ростелеком - Дальний Восток

«Ростелеком» подключил к Интернету сельский клуб в селе Глубинное. Учреждение переоборудовали под учебные классы для того, чтобы школьники продолжили обучение после пожара в местной школе.

Сельская средняя общеобразовательная школа № 14 сгорела ночью с 7 на 8 января. В ней также располагался детский сад. Кроме того, пожар уничтожил оборудование и оптическую сеть «Ростелекома», которую оператор провел к зданию в 2020 году.

10 января сотрудники компании выехали в Глубинное для разработки технического решения и обследования трассы будущего строительства. 15 января работы по подключению сельского клуба к интернету были завершены. Скорость доступа составляет 50 Мбит/c.

— Чтобы школьники смогли быстрее возобновить учебный процесс, мы в кратчайшие сроки построили 650 метров новых волоконно-оптических линий связи и доставили в учреждение необходимое оборудование. Кроме того, наши сотрудники провели оптику к базовой станции сотового оператора, расположенной в селе. В дальнейшем жителям Глубинного будет доступна высокоскоростная мобильная связь четвертого поколения — 4G. Она пригодится и ученикам, которые будут дистанционно учиться и готовиться к экзаменам, — рассказал директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

— Ни для кого не секрет, что люди, живущие в сельской местности, зачастую лишены возможности в полной мере пользоваться современными технологиями. Село Глубинное — не исключение. И мы благодарны «Ростелекому» за столь быстрое реагирование в подключении помещения сельского клуба к интернету. В наше время невозможно представить образовательный процесс без доступа к сети, так как в мире все базируется на информационно-цифровых сервисах. Сейчас мы отмечаем высокую скорость и качество предоставляемых интернет-услуг, — отметила директор СОШ № 14 Светлана Митягина.

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