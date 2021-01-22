ВМТП стал лидером России по контейнерообороту

В декабре сотрудники ВМТП поставили рекорд, обработав более 70 тысяч TEU. Фото: предоставлено ВМТП

По итогам 2020 года Владивостокский морской торговый порт занимает первую строку рейтинга российских портов по контейнерообороту с показателем 672,44 тысячи TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, равная 20 футам).

Роман Кухарук, генеральный директор ПАО «ВМТП», отмечает, что в этом заслуга всего коллектива порта:

- Порт последовательно наращивал объёмы контейнерооборота: если в первом полугодии мы обрабатывали 40-50 тысяч TEU в месяц, то с июня уже 55-65 тысяч, а в декабре поставили рекорд, обработав более 70 тысяч TEU. Это стало возможным исключительно благодаря слаженной работе всего коллектива. Хочу отметить эффективное взаимодействие по маневровой работе с ДВЖД и обновление парка техники. В 2020 году в порту обновили крановую механизацию – закупили четыре крана «Витязь» и кран Liebherr. В 2021-м планируем значительно обновить парк автомобильной техники – закупить погрузчики, тягачи и ричтакеры. Первые два ричтакера приняли буквально сегодня. Для ВМТП это только начало, у нас очень амбициозная программа развития.

Лидер прошлых лет – ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» - занял второе место, за год обработав 659,23 тысячи TEU. Замыкает тройку лидеров «Первый контейнерный терминал» с показателями в 652,74 тысячт TEU.

Контейнерооборот НУТЭП в 2020 году составил 486,83 тысячи TEU, Восточной стивидорной компании – 452,67 тысячи TEU, Петролеспорта – 376,86 тысячи TEU, Владивостокского морского рыбного порта – 245,36 тысячи TEU.

По подсчетам Ассоциации морских торговых портов РФ, контейнерооборот портов России за год составил 5,3 миллиона TEU, что остается на уровне 2019 года (-0,5%). При этом порты Дальневосточного бассейна нарастили объёмы на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,91 млн TEU.