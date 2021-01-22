В Приморье сын задушил мать за то, что она позвонила в скорую помощь

В Партизанске мужчина задушил свою мать после того, как она рассказала медикам по телефону, что он ведет себя агрессивно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело об убийстве 20 января пожилой женщины в городе Партизанске.

В скорую медицинскою помощь позвонила гражданка и сообщила о том, что ее сын ведет себя агрессивно и нуждается в помощи психиатра. По указанному 61-летней женщиной адресу приехали сотрудники скорой помощи и наряд полиции. Но, увы, поздно: в квартире дома на улице 50 лет ВЛКСМ медики и полиция обнаружили уже мертвое тело. На месте происшествия также находился 37-летний мужчина — сын убитой.

Гражданина задержали и он признался, что разозлился на мать: она не послушала его и вызвала скорую медицинскую помощь. Во время ссоры сын стал избивать мать, а затем задушил. Судебно-медицинское исследование подтвердило, что смерть наступила в результате механической асфиксии.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уже решено, что по уголовному делу будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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