Массовая авария в Приморье попала на видео

Виновника занесло на встречную полосу. Фото: Instagram/dps_nhk

Авария с участием трех машин попала на камеру в Находке. Виновника происшествия занесло на скользком участке трассы, и он вылетел на встречную полосу. Nissan Prairie Joy протаранил два авто, но к счастью, успел остановиться перед пассажирским автобусом.

ДТП произошло на Находкинском проспекте, недалеко от мореходного училища. Все авто получили довольно серьезные кузовные повреждения. Виновнику происшествия, судя по всему, понадобится помощь эвакуатора.

Авто охранного агенства попало в ДТП. Фото: Instagram/dps_nhk

В подробностях столкновения сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Разбитые машины занимают часть дороги, поэтому движение на участке затруднено.

Subaru тоже получил серьезные повреждения. Фото: Instagram/dps_nhk

Напомним, массовой аварией во Владивостоке в четверг закончилась попытка нарушить ПДД. Водитель Subaru Forester решил повернуть в неположенном месте, за что моментально поплатился.

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