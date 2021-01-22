Статистика пандемии COVID-19 в Приморье оптимизма не внушает

Общее количество инфицированных в Приморье с начала пандемии - 34394 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

В отличие от оптимистичных московских новостей о смягчении части ограничений, вызванных коронавирусом, приморская статистика заболеваемости надежд на скорое послабление пока не дает.

По последним данным, опубликованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Приморье за минувшие сутки было официально зарегистрировано 223 новых случая заражения COVID-19. Общее количество инфицированных на территории края с начала пандемии составило 34394 человека.

Число жителей региона, с которых за последние 24 часа был снят диагноз «коронавирус», сегодня оказалось равно числу заболевших — 223 человека. Всего же в регионе за все время пандемии от новой коварной болезни сумели вылечиться 25818 человек.

В списке погибших от коронавируса приморцев сейчас насчитывается 478 имен. За вчерашний день умерло еще 6 жителей края.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14