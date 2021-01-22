Татьянин день во Владивостоке: во ВГУЭС выберут самого «зачетного препода»

Информационным партнером праздника выступит «Комсомольская правда». Фото: предоставлено «ЕР»

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса в День студента «Единая Россия» совместно с редакцией «Комсомольской правды» - Владивосток» проведут акцию, приуроченную ко Дню студента, под названием «Зачетный препод».

На входе учащимся вуза предложат заполнить сувенирные открытки, вписав в них фамилию любимого преподавателя. Педагог, получивший самое большое количество посланий от студентов, получит главный приз от «Единой России».

В этот день в холле Зимнего сада будут работать весь день тематические конкурсные площадки, по итогам проделанной работы учащимся начислят праздничные баллы. Самый активный и целеустремленный студент получит главный приз - ящик лапши быстрого приготовления.

В рамках праздничного мероприятия пройдет также турнир по скоростному поеданию заранее приготовленных блюд и V Кубок ректора ВГУЭС по интеллектуальной игре для студентов «Что? Где? Когда?».