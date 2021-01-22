«Приехал ОМОН и всех положил!». На рынке во Владивостоке прошла «стрелка» в духе 90-х

"Приехал ОМОН и всех положил!" Фото: Telegram-канал «Оффшор ньюс»

Рынок в районе улицы Спортивной чуть не стал сегодня, 22 января, ареной «разборок» в духе 90-х, но помешало вмешательство ОМОН.

Как сообщает Telegram-канал «Оффшор ньюс», владивостокскую «Спортивку» не поделили две противоборствующие группировки. Понятно, что основная причина заинтересованности — деньги, которые собирают с арендаторов на рынке. Степень противостояния, похоже, достигла определенного накала. Как пишут создатели канала, «одни кинули клич среди спортсменов (кудоистов, самбистов и прочих рукопашников), другие привлекли кучу охранных агентств». По прикидкам с каждой стороны в «стрелке» могло учавствовать до сотни бойцов.

Однако сегодня все разрешилось без шума и кровопролития. «Приехал ОМОН и всех положил! Так и должно быть, ибо нефиг в столице ДВФО средь бела дня «разборки чинить»! — сообщает очевидец.

В конце прошлого года поменялся директор компании ООО «Буше», контролирующей рынок. По решению совета учредителей, представителя одного бизнесмена сменил человек другого. Это не устроило прежних руководителей и, когда оспорить решение законным путем не удалось, разбирательство приняло менее цивилизованную форму.

15 января на рынке уже намечалось некое столкновение, когда нового директора «Буше» не пускали в кабинет представители прежнего начальника. С обеих сторон подъехала «помощь» в виде молодых людей крепкого телосложения. Всего собралось около 80 человек, но в тот раз обошлись без ОМОНА.

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