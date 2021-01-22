Мама с коляской, на которую рухнул лед во Владивостоке, оказалась супругой президента

Приморский общественник Сергей Мильвит сообщил, женщина пострадавшая от падения льда с крыши, является его супругой. Коллаж "КП-Владивосток".

История с опасным обрушением льда с крыши одного из домов во Владивостоке, из-за которого пострадала жительница города, получила развитие. Выяснилось, что женщина с коляской, попавшая на кадры видеосъемки, это жена небезызвестного общественника, члена общественной палаты и президента Фонда «Горожанин и гражданин» Сергея Мильвита. Кроме того, Мильвит принимал участие в президентских пресс-конференциях, и именно ему Владимир Путин адресовал слова: «Я отвечу вам как президент президенту».

В своем Telegram-канале активист сообщил подробности инцидента, произошедшего с его женой Кариной.

"21 января в период с 17:09 до 17:13 у дома Кирова 45, на мою супругу упали глыбы льда. Вызвали скорую. Она получила ушибы правого плеча, груди, также обратились в полицию. Дочь наша (4 месяца), слава Богу не пострадала, мелкие льдинки попали только на коляску".

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14