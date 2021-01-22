Экстренное предупреждение о грядущей непогоде сделало МЧС Приморья

26 января на юго-востоке края ожидается сильные осадки: снег местами с дождем Фото: Артем КИЛЬКИН

Экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении появилось на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю. Сообщается, что по данным метеорологов, в связи со смещением активного атмосферного фронта утром и днем 26 января на большей половине региона ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

На юго-востоке края местами пройдут сильные осадки в виде снега, а на побережье — с дождем количеством от 10 до 17 миллиметров за 12 часов и менее. Под удар непогоды попадут Находкинский и Партизанский городские округа, городской округ Большой Камень и ЗАТО Фокино, Партизанский, Шкотовский, Лазовский и Ольгинский муниципальные районы.

В отдельных районах края ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед и снежный накат на дорогах.

МЧС предупреждает приморцев о том, что из-за непогоды возможны:

— увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального значения, затруднения в работе автотранспорта в связи с гололедными явлениями;

— аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом, налипанием снега) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад;

— нарушения в работе системы ЖКХ;

-увеличение травматизма среди населения (гололедные явления);

— скопление ледяных масс на кровле домов;

— нарушение в работе транспортного, в том числе междугороднего сообщения.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья соблюдать требования безопасности на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

В случае возникновения нештатных ситуаций обращаться по телефонам 101 и 112 или через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

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