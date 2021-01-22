«Движению конец». Новый светофор стал причиной транспортного коллапса во Владивостоке

На Бородинской заработал светофор. Фото: Евгений Кулешов (администрация Владивостока)

На оживленном перекрестке Владивостока в районе мусоросжигательного завода 22 января включили светофор, который был установлен еще в ноябре. В первый же день движение на участке оказалось практически парализовано. Мощная пробка собралась с кольца Бородинской. По словам автолюбителей, причина затора банальна – разрешающий сигнал на электронном регулировщике горит всего 34 секунды, а запрещающий почти вдвое дольше.

Водители также сетуют, что нет дополнительной секции, разрешающей поворот направо. Как рассказали специалисты управления дорог и благоустройства администрации города, силами подрядчика новые светофоры установлены на трех сложных участках дорог. Речь идет о перекрестке Русская – Адмирала Горшкова, улице Снеговой), при съезде с Рудневского моста, а также и перекрестке улиц Бородинская – Русская, именно этот светофор в первый же день вызвал недовольство горожан.

Специалистам еще предстоит откорректировать работу светофора. Фото: Евгений Кулешов (администрация Владивостока)

– Пока подключен к сети только один светофор, в районе бывшего мусоросжигательного завода. Светофор работает в тестовом режиме, и сейчас производится мониторинг интенсивности движения транспорта. Время работы секций светофора будет скорректировано. Помимо этого, специалисты установят дополнительную секцию, разрешающую поворот направо с улицы Русской на Бородинскую, – прокомментировала пресс-служба мэрии.

Два других светофора на перечисленных перекрестках тоже заработают в ближайшее время.

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