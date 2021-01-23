Следком во Владивостоке начал проверку по обрушению льда на женщину с коляской

Момент обрушения льда на молодую маму с коляской зафиксировала камера видеорегистратора автомобиля. Скриншот видео

История с падением льда с крыши дома во Владивостоке, из-за которого пострадала жена приморского общественника Сергея Мильвита Карина, получила продолжение. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю начали доследственную поверку по инциденту.

Напомним, 22 января женщина с детской коляской в районе 17 часов находилась во дворе дома № 45 на улице Кирова, когда с крыши здания упали несколько крупных кусков льда. По утверждению Сергея Мильвита, размещенному в соцсетях, пришлось вызвать скорую помощь, так как его супруга получила ушибы правого плеча и груди. 4-месячный ребенок в коляске не пострадал.

Следком проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Пресс-служба ведомства сообщает, что обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирном доме обязано заниматься товарищество собственников жилья дома. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ходе доследственной проверки будет дана процессуальная оценка действиям (бездействию) работникам ТСЖ «Кирова 45». По результатам проверки примут процессуальное решение.

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