Банду похитителей человека отправили в Приморье за решетку на долгое время

В Артеме осуждены криминальная группа, похитившая человека Фото: Тимур ХАНОВ

В Приморском крае суд вынес обвинительный приговор 8 жителям города Артема, похитившим человека.

В мае 2017 года один из осужденных зная, что у его знакомого имеется денежный долг в размере 450 тысяч рублей перед другим его знакомым, решил заставить должника заплатить.

Несколько человек вооружились ножами, предметом похожим на автомат Калашникова и битой приехали к автомоечному боксу на улице Вокзальная в Артеме, где находился должник. Мужчину стали избивать руками, ногами и битой. Жертва пыталась оказать сопротивление и убежать, но безрезультатно. Шайка забросила человека в багажник автомобиля и увезла на улицу Куйбышева в более укромное место. Там избиение и вымогательство денег продолжились.

Оказывая психологическое давление, инициатор похищения сообщил похищенному, что забирает у него личную машину и потребовал написать расписку о наличии долга в 500 тысяч рублей. К тому моменту избитый мужчина настолько пострадал от полученных травм, что не мог писать. Тогда расписку за него написал один из похитителей.

Суд назначил организатору похищения наказание 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Его соучастники получили по 7 лет 9 месяцев. Отбывать наказание бандиты будут в исправительной колонии строгого режима, сообщила СУ СК РФ по Приморскому краю.

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