Вернуть шарпея: полиция в Приморье разыскала похитителя собаки стоимостью 30 тысяч рублей

В Артеме полиция задержала похитителя шарпея. Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Полиция Артема задержала мужчину, подозреваемого в краже домашнего питомца. С заявлением к стражам порядка обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный со двора частного домовладения на улице Лучегорской украл собаку породы шарпей. Владелец животного оценил его стоимость в 30 тысяч рублей.

Полицейские разыскали похитителя собаки: «неизвестный» оказался знакомым заявителя. 36-летний гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции, где признался в краже. Мужчина рассказал, что незадолго до похищения приходил в гости к хозяину пса — тогда-то он и положил глаз на шарпея. Через несколько дней злоумышленник вернулся в ночное время и украл четвероного друга.

Выяснилось, что ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Похитителю собаки грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14