Выздоровело больше, чем заболело: статистика коронавируса в Приморье

От COVID-19 за время пандемии выздоровели 26047 приморцев Фото: Милана СОКОЛ

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье опубликовал данные статистики последних суток по ситуации с новой болезнью. За минувшие сутки зафиксирован еще 221 случай коронавируса. На сегодня в крае с начала эпидемии зафиксировано 34615 человека инфицированных вирусом.

За последние 24 часа в регионе сумели справиться с инфекцией 229 человек. Всего выздоровело от COVID-19 за время пандемии 26047 приморцев. Обнадеживает тот факт, что выздоровевших людей за сутки оказалось на 8 человек больше, чем заболевших.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 летальных исхода, вызванных коварным заболеванием. Общее число погибших из-за коронавируса в крае достигло отметки — 482 человека. В целом ситуация по суточной смертности от новой болезни почти не меняется с середины декабря прошлого года.

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