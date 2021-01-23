Житель Владивостока обокрал кафе, в котором раньше работал

Двоим жителям Владивостока, обокравшим кафе, суд назначил наказание по 2 года лишения свободы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Владивостока вынес приговор двум горожанам, обокравшим кафе.

В июле 2020 года жительница столицы Приморья отдала ключи от кафе своему бывшему коллеге, чтобы он передал их хозяину заведения. Доверчивая женщина не предполагала, что ее знакомый решит поживиться за чужой счет. Гражданин, ранее работавший в этой организации, прекрасно знал, где находится сейф с наличными деньгами и в подручные для совершения кражи он позвал своего друга.

Один из мужчин беспрепятственно отключил охранную сигнализацию и, открыв дверь служебного входа, проник в помещение. Другой в это время «стоял на стреме» на улице. Злоумышленники украли более 100 тысяч рублей.

В суде оба гражданина полностью признали свою вину и частично возместили причиненный ущерб.

Признав подсудимых виновными в совершении преступления по пунктам «а, б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение», суд назначил каждому условное лишения свободы сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба прокуратуры Советского района Владивостока.

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