Турнир дворовых хоккейных команд на приз главы Владивостока стартовал сегодня

Старт турниру был дан одновременно сразу на трех хоккейных площадках Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке начался ежегодный турнир по хоккею среди непрофессиональных команд. Старт турниру был дан одновременно сразу на трех хоккейных площадках. За звание чемпионов города и специальный приз от мэра на этот раз будут сражаться 12 команд.

— Большинство из них — не новички. Многие уже участвовали в турнирах по дворовому хоккею в прошлые годы. Среди хоккеистов не только мужчины, но и девушки, — прокомментировала событие руководитель городского управления физической культуры и спорта Юлия Вельбик.

Субботним утром на Фанзаводе, 18, встретились команды «Реактор» и «Рубин 2003». Встреча завершилась со счетом 4:1.

На площадке возле школы № 80 (Невельского, 31) за победу боролись «Змеинка» и «Факел». Результат встречи хоккеистов — 3:0. Победа досталась команде «Змеинка».

В придомовой хоккейной коробке на Русской, 86 прошла игра команд «Феникс» — «Русский остров». В результате напряженной борьбы победу одержал «Феникс» со счётом 3:2.

Пресс-служба мэрии Владивостока сообщила, что за звание чемпионов Владивостока 2021 года и специальный приз главы сражаются команды «Рубин 2003», «Реактор», «Акулы-ВМТП», «Змеинка», «Феникс», «Русский остров», «Бриз», «Ярость», «Адмирал Кузнецов», «Факел», «Арму» и «Пыльные гантели».

Завтра, 24 января, пройдут игры между командами «Акулы ВМТП» — «Арму» (Фанзавод, 18), «Адмирал Кузнецов» — «Пыльные Гантели» (Русская, 86) и «Бриз» — «Ярость» (Невельского, 31). Начало матчей в 10 часов.

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