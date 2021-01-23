Мэрия Владивостока: Горожане массово жалуются на пробки из-за несогласованного митинга

Начало акции, пробки на Светланской. Фото: VL.ru

Несогласованную массовую акцию протеста, которая состоялась в центре Владивостока днем 23 января, прокомментировали в мэрии города. по словам заместителя главы администрации Константина Стоценко, за день чиновники получили огромное количество жалоб от горожан на пробки.

- Сегодня мы наблюдали, как на площади собралось большое количество людей на несогласованную акцию. Собирали их в основном через объявления по соцсетям. По мере того, как число участников росло, они стали выходить на улицу Светланскую, создали затруднения для движения. А во Владивостоке, вы же знаете, движение устроено так, что стоит в одном месте создать затор, как страдает сразу несколько районов города. Это произошло и сегодня. Примерно с 13:00 и до 17:00 в центре Владивостока наблюдались большие заторы, мы получили огромное число жалоб от горожан на пробки. В том числе было несколько жалоб на то, что в пробке стояли «скорые» и не могли проехать к пациентам. Что особенно неприятно сейчас, когда у нас пандемия и нагрузка на «скорые» и так велика. В этих же пробках стоял и общественный транспорт, а ведь через центр проходит большое количество маршрутов, - прокомментировал заместитель главы администрации Владивостока Константин Стоценко.

По его словам, из-за протестов возникли сложности и у городских служб с уборкой территорий.

- Мы на этой неделе начали разбирать новогодний городок на центральной площади. Убираем все, кроме катка. Просто из-за высоких температур все начинает таять, там горки уже небезопасные просто. На сегодня была запланирована большая часть работ, но наши службы просто не смогли к ним приступить из-за несогласованных акций. Соответственно, уборка центральных улиц, которую мы обычно оставляем на выходные, когда свободнее движение, тоже была затруднена, - добавил Константин Стоценко.

Он отметил, что полицейские пытались прекратить несогласованную акцию. Но при этом распоряжение было действовать максимально корректно. Тем более что среди протестующих было немало несовершеннолетних. По словам вице-мэра, среди протестующих были замечены «провокаторы, приехавшие из других регионов».