Два несовершеннолетних угонщика машины отправились под суд в Находке

На скамью подсудимых в Находке попадут двое несовершеннолетних угонщика автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела против двух несовершеннолетних, обвиняемых в угоне автомобиля и краже.

21 сентября прошлого года пара юных друзей, выпив горячительных напитков, решили покататься и угнали автомобиль от дома на улице Бокситогорская в Находке. В компанию были приглашены и другие несовершеннолетние знакомые. В дальнейшем ребята по очереди залезали за руль и колесили по улицам города.

Кроме того, в тот же день угонщики украли у женщины мобильный телефон. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, в момент похищения женщина находилась в бессознательном состоянии и не могла видеть происходящего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ и пунктам «в, г» части 2 статьи 158 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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