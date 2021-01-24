Воскресный выходной порадует приморцев теплой погодой

Температура воздуха -8...+4°C. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В воскресенье, 24 января, Приморье будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, осадков в регионе сегодня не ожидается. Специалисты также отмечают гололедицу на некоторых дорогах региона. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице сегодня без осадков, переменная облачность. Умеренный ветер возьмет свое направление с юга, юго-востока. Температура воздуха - от -1°C до +1°C.

В соседнем Уссурийске также местами облачно, гололед. Ветер слабый, юго-западный. Температура воздуха чуть ниже - 0...-2°C.

В Находке тоже без осадков и тепло. Слабый ветер возьмет направление с северо-востока, а воздух прогреется до +2°C.

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