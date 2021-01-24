Операция «страус»: очередной автомобиль ушел под лед во Владивостоке

Очевидцы рассказали, что автомобиль до сих пор стоит наполовину в воде. Фото: instagram.com/dps_vl.

Утро воскресенья во Владивостоке для кого-то началось нерадостно. В районе бухты Патрокл под лед ушел автомобиль. Фотографии транспорта уже появились в популярной социальной сети.

Все случилось на знаменитом реликтовом озере в бухте Патрокл. Автомобиль, судя по всему малолитражка, наполовину провалился под лед. Хозяина рядом с железным конем не наблюдается – скорее всего он уже отправился за подмогой.

Вряд ли, конечно, автолюбитель выехал на лед за рыбой. Судя по характерным следам на замерзшем озере, это одно из любимых мест «дрифтеров». Скорее всего, водитель малолитражки просто решил развлечься, а получилось «как всегда».

Очевидцы рассказали, что автомобиль до сих пор стоит наполовину в воде. Кроме того, печальная картина не пугает других автомобилистов, а наоборот, притягивает новых экстремалов.

- Только что проезжала там, видела эту машину, и там рядом грузовичок гоняет по озеру, катает на ледянке женщину, - пишут в социальных сетях.

Напомним, в субботу под лед Амурского залива в пригороде Владивостока на глазах у очевидцев провалился Toyota Surf.

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