Плюс 220: число заболевших коронавирусом в Приморье растет

Побороть болезнь удалось 26 177 пациентам. Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Приморье коронавирусом заболели еще 220 человек. Такие данные предоставляет Правительство региона. Всего же с начала пандемии в крае заболели 34 835 человек.

Согласно оперативным данным по Приморскому краю на 24 января, на сегодняшний день в регионе проведено 777 405 тестов на COVID-19. Общее число умерших – 488. Только за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 220 человек.

Побороть болезнь удалось 26 177 пациентам.

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