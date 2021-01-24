Ночь в хостеле в Приморье обернулась уголовным делом

Специалисты уже завершили расследование уголовного дела по факту кражи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Молодой житель Приморья пойдет под суд за кражу портмоне у своего временного соседа по хостелу. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.

Инцидент случился в одном из хостелов дальневосточной столицы, расположенном во Фрунзенском районе Владивостока по улице Рылеева. Случайными соседями по комнате стали трое мужчин. Когда один из них вышел из помещения, а второй еще спал, третий решил похитить чужое портмоне из кармана куртки одного из временных соседей. Это была его последняя ночь в хостеле.

В бумажнике оказалась небольшая сумма денег – 3 тысячи 500 рублей. Эти деньги злоумышленник потратил на личные цели. Когда похитителя задержали, выяснилось, что сам кошелек стоит еще столько же. Таким образом, сумма причиненного ущерба составила семь тысяч рублей.

Специалисты уже завершили расследование уголовного дела по факту кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба. Деньги возвращены владельцу портмоне в полном объеме.

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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