Житель Владивостока едва не лишился своего минивэна

Когда оценщик определил примерную стоимость минивэна, должник «проникся отцовскими чувствами» и погасил долг перед ребенком. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нежелание платить алименты на содержание собственной дочери едва не стоили приморцу автомобиля. Все точки над и расставили судебные приставы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Житель дальневосточной столицы, 50-летний мужчина, Долгое время «отец» решение суда о выплате алиментов в пользу своей 12-летней дочери игнорировал. Вместо указанной суммы он перечислял на счет гораздо меньше денег, чем нужно. Этот факт не мог обойти стороной судебных приставов. Тогда мужчине назначили административное наказание в виде 10 часов обязательных работы.

Чуть позже специалисты выяснили, что в собственности у приморца находится недешевый автомобиль марки Toyota Ipsum. На него то судебный пристав-исполнитель и наложил арест, предупредив мужчину об уголовной ответственности в случае, если тот решит продать автомобиль.

Когда оценщик определил примерную стоимость минивэна, должник «проникся отцовскими чувствами» и погасил долг перед ребенком. По данным ведомства, общая сумма с учетом неустойки составило около 250 тысяч рублей.

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