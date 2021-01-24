На глубине 19 метров: дайвер снял на видео ушедший накануне во Владивостоке под воду джип

Многих сразу же заинтересовал вопрос – сколько же стоит подобная процедура? Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот уже второй день героем социальных сетей становится внедорожник марки Toyota Surf. Автомобиль ушел под лед в субботу, 23 января. А уже в воскресенье дайвер выложил в Сеть видеообзор авто на глубине около 19 метров. Ролик успел облететь самые популярные Инстаграм-паблики Приморья.

Завораживающие кадры из глубины появились в социальных сетях. На видео – дорогой внедорожник, который провалился под лед в субботу. Судя по всему ролик снимался во время операции по «спасению» авто. Водолаз показал и глубину, на которой покоился джип – около 19 метров.

Под видеороликом появилась масса комментариев. Кто-то отнесся к происходящему с юмором, кто-то даже сообщил о готовности приобрести литые диски после того, как автомобиль достанут со дна.

Многих сразу же заинтересовал вопрос – сколько же стоит подобная процедура? Один из комментаторов предположил, что поднять машину с морского дна будет стоить чуть больше ста тысяч рублей.

Напомним, внедорожник Toyota Surf на глазах у очевидцев провалился под лед Амурского залива в пригороде Владивостока. МЧС практически ежедневно предупреждает местных жителей об опасности выхода и тем более выезда на лед. Но несмотря на все предупреждения спасателей, автомобили продолжают тонуть. В воскресенье во Владивостоке под лед ушла малолитражка.

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