В Приморье разыскивают мужчину

Фото: instagram.com/dpskontrol125rus.

В Приморье пропал человек. Сообщения с просьбами помочь в поисках мужчины появились в социальных сетях.

Виталий Матвеев 1972 года рождения пропал неделю назад в поселке Заводской. Известно, что он вышел прогулять, был не трезв. С того дня больше о нем нет никаких вестей. Последнее время мужчина жил по адресу Харьковская, 2.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обращаться по телефону - +79941088386.

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